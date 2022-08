Tanguy Nianzou: Abschieds-Nachricht an den FC Bayern

Tanguy Nianzou wendet sich nach seinem Wechsel zu Sevilla bei Instagram an den FC Bayern und seine Fans.

Nianzou verabschiedete sich auf Instagram vom Klub und den Fans – und schien dabei trotz aller emotionalen Worte nicht unbedingt eine Rückkehr im Sinn zu haben. „Vielen Dank für die letzten Jahre, die ich hier in diesem tollen Klub und dieser tollen Stadt verbringen durfte“, schrieb der Franzose.

Nianzou betont: „Ich bin in dieser Zeit nicht nur als Spieler, sondern vor allem auch als Mensch gewachsen. Es war eine tolle Erfahrung für mich, die ich nie vergessen werde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bayern hat Rückkaufklausel bei Nianzou

Sevilla gab bekannt, dass Nianzou einen Vertrag bis 2027 erhält. Wie das Portal El Desmarque berichtet, kassieren die Münchner eine fixe Ablöse in Höhe von 16 Millionen Euro plus vier Millionen in Form von Bonuszahlungen.