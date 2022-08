Bundesliga: VfB Stuttgart – Sport-Club Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag trifft der VfB Stuttgart auf den Sport-Club Freiburg. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Nichts gewonnen und nichts verloren. Im zweiten Saisonspiel die zweite Punkteteilung, am Ende hieß es gegen den SV Werder Bremen für den VfB 2:2. Die erste Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für den SC gegen Borussia Dortmund.