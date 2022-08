3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – VfL Osnabrück (Samstag, 14:00 Uhr)

Die SV Wehen Wiesbaden will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den VfL Osnabrück punkten. Letzte Woche siegte die SV Wehen Wiesbaden gegen den FC Erzgebirge Aue mit 5:1. Damit liegt Wiesbaden mit vier Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Osnabrück zog gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth am letzten Spieltag mit 0:1 den Kürzeren.