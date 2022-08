Liverpool verpatzt den Saisonstart! Klopp-Probleme wieder im verflixten siebten Jahr

Den lang ersehnten Saisonstart hat der FC Liverpool in den Sand gesetzt. Bekommt Jürgen Klopp schon wieder im siebten Jahr Probleme?

Der FC Liverpool stolpert in die neue Premiere-League-Spielzeit hinein.

Jürgen Klopp lässt sich trotz des missglückten Auftakts nicht aus der Ruhe bringen. Der 55-Jährige mache sich „keine Sorge, es ist nur der Start. Wenn wir am Ende im Mai zwei Punkte haben, ist das schwierig, aber gerade im Moment ist es in Ordnung“, sagte er.

Aber: Die Premier League war zuletzt extrem umkämpft, so fehlte Liverpool im vergangenen Jahr schlussendlich nur ein einziger Punkt auf die Skyblues. In England gilt es kontinuierlich zu liefern, da sich die letztjährigen Meister in der Regel kaum Ausrutscher erlaubt haben.