Stabhochsprung: Stefanidi entthront - Murto triumphiert

Gold-Held Kaul überwältigt: "Weiß nicht, was ich noch sagen soll!"

Stabhochspringerin Ekaterini Stefanidi verpasst in einer hochklassigen EM-Entscheidung den ersten Platz. Die Goldmedaille gewinnt die Finnin Wilma Murto.

Stabhochspringerin Ekaterini Stefanidi ist in einer hochklassigen EM-Entscheidung entthront worden. Die Griechin, die in München den Titel-Hattrick vor Augen hatte, musste sich am Mittwochabend im Olympiastadion mit übersprungenen 4,75 m der Finnin Wilma Murto geschlagen geben.