Premier League: Polizei-Wirbel! Ronaldo wegen Handy-Eklat vernommen

In einer Erklärung der Behörden heißt es laut Guardian : „Wir können bestätigen, dass ein 37 Jahre alter Mann freiwillig zum Verhör wegen eines Übergriffes und kriminellen Schäden erschienen ist.“

Ronaldo brennen die Sicherungen durch

Was war passiert? Nach dem 0:1 beim FC Everton mit Manchester United hatte der Portugiese in einem Wutanfall offenbar einem Fan das Handy aus der Hand geschlagen.

Ein auf Twitter kursierendes Video zeigt, wie der Portugiese beim Gang in die Kabine seine rechte Hand Richtung Boden bewegt. Direkt danach zerschellt ein Handy am Boden.

Einen Tag später entschuldigte Ronaldo via Instagram. Es sei zwar nicht immer leicht, mit seinen Emotionen in solchen Momenten umzugehen, „nichtsdestotrotz müssen wir jederzeit respektvoll und geduldig sein. Wir sind Vorbild für all die jungen Spieler, die dieses wundervolle Spiel lieben.“