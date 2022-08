Siebenkampf: Schäfer kann auf Top-Platzierung hoffen

Gold-Held Kaul überwältigt: "Weiß nicht, was ich noch sagen soll!"

Carolin Schäfer und Sophie Weißenberg können im Siebenkampf bei der Heim-EM in München auf Top-Platzierungen hoffen - die Medaillen sind aber außer Reichweite.

Schäfer, Trainingspartnerin von Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul, liegt nach dem ersten Tag mit 3707 Punkten auf Platz fünf. Weißenberg (3706) geht als Sechste in den zweiten Tag.

Schäfer, WM-Zweite von 2017 und EM-Dritte von Berlin 2018, und auch Weißenberg steuern rund 6300 Punkte an. „Das macht so Bock, hier auf der Bahn zu stehen. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so einen Spaß hatte“, sagte Schäfer im ZDF.