Manchester City: Aufstieg von Sergio Gómez lässt BVB erstaunt zurück

BVB-Flop spricht nach City-Wechsel über Zeit in Dortmund

Beim BVB erwies sich Sergio Gómez nicht als Glücksgriff. Nun verpflichtet Manchester City den 21-Jährigen - eine Wendung, die in Dortmund sicherlich überraschend ankommt.

Demgegenüber stehen jedoch einige Namen, die der BVB als große Versprechung für die Zukunft verpflichtete und die später in der Versenkung verschwanden. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Auch Ex-Dortmund-Profi Sergio Gómez, der von 2018 bis 2021 bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag stand, dabei aber für zwei Jahre verliehen wurde, drohte ein Absturz in diese Kategorie.

Doch nur ein Jahr nach dem Ende seiner enttäuschenden Zeit in Deutschland, die mit der Vertragsauflösung im Sommer 2021 endete, unterschrieb der 21-Jährige bei einem absoluten Top-Verein: Der englische Meister Manchester City verpflichtete Gómez für kolportierte 15 Millionen Euro vom RSC Anderlecht und stattete den Spanier mit einem Vierjahresvertrag aus. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Sergio Gómez bedankt sich beim BVB

„Das ist ein großer Schritt für mich“, erklärte Gómez bei seiner Vorstellung. „City ist die beste Mannschaft in England und in Pep Guardiola habe ich die Chance, unter dem herausragendsten Manager des Weltfußballs zu lernen und mich weiterzuentwickeln.“

„Sergio Gomez ist weltweit zweifellos einer der stärksten Spieler seines Jahrgangs. Wir sind schon seit geraumer Zeit an ihm interessiert und froh, dass er sich trotz der Offerten vieler europäischer Topklubs für Borussia Dortmund entschieden hat“, sagte der damalige BVB-Sportdirektor Michael Zorc nach der Verkündung.

BVB: Sergio Gómez verpasst Durchbruch

Den endgültigen Sprung in den Profikader des BVB verpasste der hauptsächlich für die U19 eingesetzte Gómez allerdings. Zwar verhalf Ex-Coach Peter Stöger dem Spielmacher-Talent gegen den VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen zu seinen ersten Bundesliga-Minuten. Vielmehr sollte für den technisch versierten Spielmacher aber nicht herausspringen.

Auch unter Lucien Favre sollte es 2018/19 nicht besser werden. Der junge Spanier kam lediglich auf einen Profi-Einsatz: In der Champions League wurde er gegen die AS Monaco in der Nachspielzeit eingewechselt.