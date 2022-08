Manchester United: Gary Neville fällt vernichtendes Urteil über Transferpolitik

„Ich denke, dass es zum aktuellen Zeitpunkt nur zwei Transfers gibt, die auf einem wirtschaftlichen und sportlichen Level ein Erfolg waren“, meint Neville. „Bruno Fernandes ist zwar etwas abgekühlt, aber aufgrund seiner Leistungen in den vergangenen zwei Spielzeiten muss man sagen, dass er funktioniert hat – und Ibrahimović hat funktioniert.“

Selbst die Rückkehr von Cristiano Ronaldo ist für den ehemaligen Außenverteidiger alles andere als gelungen. CR7 landet bei Neville im grenzwertigen Bereich: „Er wäre ein Erfolg gewesen, aber aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen und Monate und der ganzen Verwirrung um seine Position muss man ihn in der Mitte als grenzwertig einordnen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

„Spieler-Friedhof“: Neville zerpflückt Manchester United

Neville, zwölfmaliger Meister mit Manchester United, hat bereits erkannt: „Die Spieler überlegen mittlerweile zweimal, ob sie wirklich zu so einem Klub wechseln wollen. Man bekommt keine Spieler mehr!“

Auch deswegen halte sich die Anzahl der Neuverpflichtungen in diesem Sommer laut dem 47-Jährigen bisher in Grenzen. Neben Tyrell Malacia und Lisandro Martínez, die Erik ten Hag aus den Niederlanden mitbrachte, wurde nur noch Christian Eriksen verpflichten.

Während Neville bei den künftigen Transfers mehr Mitsprache von ten Hag fordert, weiß er auch, dass die vielen Trainerwechsel maßgeblich an den schlechten Verpflichtungen beteiligt waren: „Eines der Probleme ist, dass in den letzten zehn Jahren zwischen vielen Trainern und Strategien hin und her gewechselt wurde“, erklärt Neville.