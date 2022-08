Märtens und Gose holen bei der Schwimm-EM Gold über 400 m Freistil

Das deutsche Traumpaar Isabel Gose und Lukas Märtens haben bei den Europameisterschaften in Rom am letzten Wettkampftag jeweils Gold gewonnen.

Die WM-Fünfte Isabel Gose hat bei den Europameisterschaften in Rom den ersten Titel für die deutschen Schwimmer gewonnen und damit ihren Medaillensatz komplettiert.

Nach Silber über 800m und Bronze über 200m siegte die 20-Jährige aus Magdeburg im Finale über 400m Freistil in 4:04,13 Minuten klar vor der italienischen 800-m-Europameisterin Simona Quadarella. Bronze ging an Ajna Kesely aus Ungarn, die Wiesbadenerin Julia Mrozinski kam als Letzte des Finals auf Platz acht.

Mit ihrem Sieg beendet Gose auch eine lange deutsche Durststrecke. Als letzte Deutsche hatte Dagmar Hase 1997 in Sevilla den EM-Titel über die Strecke gewonnen.

Märtens lässt EM-Gold folgen

Nur wenige Minute später legte dann ihr Freund, Lukas Märtens, nach. Er holte in beeindruckender Art und Weise den EM-Titel über dieselbe Distanz und feierte den ersten Kontinental-Triumph eines Deutschen seit Paul Biedermann 2012 in Debrecen. In 3:42,50 Minuten stellte er nicht nur einen neuen EM-Rekord auf, sondern distanzierte auch den zweitplatzierten Schweizer Antonio Djakovic um fast anderthalb Sekunden.