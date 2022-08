Schweizer Bissegger gewinnt EM-Zeitfahren - Walscheid stürzt

Gold-Held Kaul überwältigt: "Weiß nicht, was ich noch sagen soll!"

Radprofi Max Walscheid hat bei den Europameisterschaften in München einen Podestplatz klar verpasst. Beim Einzelzeitfahren in Fürstenfeldbruck belegte der 29-Jährige am Mittwoch nach einem Sturz den 25. Platz.