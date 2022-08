Was macht Flick-Wunschspieler Tiago Dantas?

Mit diesen Worten kündigte Hasan Salihamidzic bei der SportBild im Oktober 2020 die Verpflichtung von Tiago Dantas an. Tatsächlich überraschte das portugiesische Talent, allerdings wohl nicht so, wie es sich der Bayern-Sportvorstand damals erhofft haben dürfte.

In diesem Sommer fand Dantas mit PAOK Saloniki den nächsten Abnehmer. Es handelt sich schon um die dritte Leihe in der noch jungen Karriere des 21-Jährigen, weil er bei seinem Jugendklub Benfica Lissabon, dem sich Dantas noch im Kindesalter angeschlossen hat, keine Rolle spielt.

Flick-Wunschspieler in München nur mit Nebenrolle

Wie konnte das passieren, wenn der Spieler für Triple-Trainer Hansi Flick als Wunschtransfer galt? Zunächst deutete nämlich alles auf eine rasante Entwicklung des Talentes hin. Die Bayern landeten vermeintlich einen Coup, an dem sie offenbar zwei Jahre gearbeitet hatten. Das zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alte Mittelfeld-Juwel bat sogar den Vereinspräsidenten per WhatsApp um die Freigabe, damit der Deal über die Bühne geht.

Die Zeit an der Isar verlief allerdings nicht ganz nach Plan. Dantas wurde regelmäßig von kleineren Verletzungen ausgebremst und musste bis Winter überhaupt auf seine Spielberechtigung für die erste Mannschaft warten. Das Kaderdebüt feierte der gebürtige Lissabonner also erst am 14. Spieltag gegen Mainz.