Aus und vorbei! Team Order ist pleite und meldet Insolvenz an

Die australische eSports-Organisation musste am vergangenen Montag Konkurs anmelden und steht nun vor dem Aus © Order

Am vergangenen Montag wurde die Hiobsbotschaft bekannt: Order ist pleite und muss Insolvenz anmelden. Spieler, Mitarbeiter und Partner wurden am folgenden Tag, dem 15. August, über die gegenwärtige Situation aufgeklärt, zeitgleich deaktivierte Order-CEO Marc Edwards seine Social-Media-Accounts und ist über diese nicht mehr erreichbar.

Order steht zum Verkauf

Wie DotEsports berichtet, ist es inzwischen die Organisation selbst, die zum Verkauf steht. Angeblich gebe es bereits bis zu zwölf Interessenten, jedoch soll ein Kauf auch von der Höhe der Summe abhängen, die das in Sydney beheimatete Unternehmen seinen Gläubigern schuldet. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, um was für einen Betrag es sich hierbei handelt.

Order wurde im Jahr 2017 ins Leben gerufen und hat seither einige Erfolge feiern können. Unter anderem war die Organisation in League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, FIFA und Valorant aktiv. Insbesondere in Riots Taktikshooter zählt Order zu den erfolgreichsten Teams im ozeanischen Raum.