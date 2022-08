Tischtennis-Asse in EM-Doppelwettbewerben ohne Medaillen

Leere Hände für deutsche Tischtennisspieler. Sie bleiben bei den European Championships in München in allen drei Doppel-Wettbewerben ohne EM-Medaille.

Die deutschen Tischtennis-Asse sind bei den European Championships in München in allen drei Doppel-Wettbewerben ohne EM-Medaille geblieben und haben nur noch in den beiden Einzel-Konkurrenzen Chancen auf Podestplätze.