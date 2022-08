FC Bayern: Tanguy Nianzou wechselt zum FC Sevilla - Vertrag bis 2027

Der 20-Jährige schließt sich dem FC Sevilla an, hat am Dienstag beim spanischen Erstligisten den Medizin-Check erfolgreich absolviert. Die Andalusier gaben bekannt, dass Nianzou einen Vertrag bis 2027 erhält. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Wie das Portal El Desmarque berichtet, kassieren die Münchner eine fixe Ablöse in Höhe von 16 Millionen Euro plus vier Millionen in Form von Bonuszahlungen.