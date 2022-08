BVB: Sturmtalent Fink wechselt zum FC Basel

Der BVB verliert in Bradley Fink ein Sturmtalent. Der 19-Jährige wechselt in die Schweiz zum FC Basel.

Bradley Fink hat Borussia Dortmund verlassen und schließt sich dem FC Basel an. Dies gab der BVB am Mittwochnachmittag bekannt. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Der Verein teilte mit, dass der Wechsel auf Finks Wunsch zustande gekommen ist. In Basel wird der 19-Jährige vom ehemaligen BVB-Stürmer Alex Frei trainiert.

Fink war 2019 aus der Schweiz ins Ruhrgebiet gewechselt und war dort über die U17 und die U19 in die U23 aufgerückt, mit dem Profikader absolvierte er Teile der Vorbereitung. Für die in der 3. Liga beheimatete Zweitvertretung des BVB erzielte der Schweizer Junioren-Nationalspieler in saisonübergreifend 14 Partien drei Tore. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)