Leichtathletik-EM: Diskuswerfer Henrik Janssen im EM-Finale

Der 24-Jährige warf in der Qualifikation am Mittwoch im Münchner Olympiastadion 62,60 m und kämpft am Freitag (20.20 Uhr) um die Medaillen mit.