Energiekrise: DFB-Präsident Bernd Neuendorf nimmt Politik in die Pflicht

„Die Sportanlagen müssen geöffnet bleiben. Wir können nicht schon wieder Kinder und Jugendliche von den Plätzen fernhalten“, sagte der 61-Jährige am Mittwoch bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Dortmund. Die Fehler aus der Coronakrise dürften sich „nicht wiederholen“.

Neuendorf spricht mit Regierungsvertretern

In seiner Rede hob Neuendorf das Verhältnis zur Politik hervor und verwies auf das Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der vergangenen Woche in Frankfurt.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hatte zu starken Preissteigerungen bei Strom und Heizmaterialien geführt, unter denen auch der organisierte Sport leidet. Der DFB stellte bereits am Dienstag Forderungen in einem von allen 21 Landesverbänden unterschriebenen Brief an Kanzler Scholz, Bundesinnenministerin Nancy Faeser sowie Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck.