Edin-Effekt beim BVB! Das hat sich in Dortmund unter Terzic verändert

Edin Terzic hat mit dem BVB einen perfekten Saisonstart gefeiert. Der Trainer hat Borussia Dortmund wieder neues Leben eingehaucht.

Perfekter Saisonstart für den BVB!

Nach der Entlassung von Marco Rose durfte Edin Terzic bereits zum zweiten Mal nach seinem Einsatz in der Saison 2020/21 die Mannschaft übernehmen. Der 39-Jährige funktioniert auf Anhieb und lässt die BVB-Fans mal wieder von einem Titel träumen: „Man kann vom Edin-Effekt sprechen. Die Mannschaft steht wirklich total hinter ihrem Trainer, der Wechsel trägt aktuell Früchte“, sagt SPORT1-Chefreporter Patrick Berger in einer neuen Folge des SPORT1 Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

Fakt ist: Sowohl der knappe Sieg gegen Leverkusen (1:0) als auch der Kampf-Auftritt in Freiburg (3:1) zeigen, dass Spiele wieder gewonnen werden können, die in den letzten Jahren sicher nicht so geendet wären.

Terzic brilliert als Kommunikator

Die Stimmung in der Mannschaft scheint aktuell so gut wie lange nicht mehr zu sein, was auch am 39-Jährigen liegen dürfte: „Die Stärke zeigt sich nicht nur durch die elf Spieler, die starten. Es geht immer um die ganze Mannschaft“, erklärte Terzic nach der Partie in Freiburg. Besonders die Kommunikation mit den Spielern liegt Terzic am Herzen, was auch bei den Spielern gut ankommt:

„Was bei Terzic wichtig ist: Jeder Spieler ist gleich wichtig, wird gleich behandelt. Er ist ein sehr großer Kommunikator innerhalb der Mannschaft, spricht viel mit den Spielern, besonders mit den jungen Spielern. Das kommt gut an beim BVB“, führt Berger fort.

BVB-Podcast die Dortmund-Woche: Edin Terzic über das Debüt von Anthony Modeste

Die Einbindung aller Spieler in seine Philosophie trug besonders am zurückliegenden Spieltag in Freiburg erste Früchte. Terzic bewies sein goldenes Händchen, drehte die Partie im Breisgau mit seinen Einwechslungen nahezu im Alleingang. Erstmals drei verschiedene Joker trafen in einem Spiel für den BVB – das war einem Trainer in Dortmund bislang noch nicht gelungen:

„Man muss sagen, dass er der heimliche Matchwinner ist im Spiel in Freiburg, weil er hat diese Einwechslungen getätigt. Jamie Bynoe-Gittens, Youssoufa Moukoko, Julian Brandt und Marius Wolf, die allesamt zu diesem Erfolg beigetragen haben.“ Der 39-Jährige gewann saisonübergreifend sein neuntes Bundesliga-Spiel am Stück, auch das ist bisher noch keinem BVB-Trainer gelungen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Lothar Matthäus glaubt an erfolgreiche BVB-Zukunft

Auch Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus lobte die Entwicklung des jungen BVB-Cheftrainers. Der 61-Jährige glaubt an eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Terzic und Borussia Dortmund:

„Edin Terzic bringt das mit, was den Dortmundern gefehlt hat. Diese tiefe Identifikation, die von der Bank auf die Spieler überschwappt. So viel Leidenschaft und Liebe zu diesem Klub strahlen aus ihm heraus, dass ich mir sicher bin, dass sie eine sehr gute Saison spielen werden“, schrieb der TV-Experte am Montag in seiner Kolumne für den Sender Sky.

Nachdem Terzic zum Ende seiner ersten Cheftrainer-Amtszeit beim BVB 2021 den DFB-Pokal gewinnen konnte, übernahm er in der vergangenen Saison den Posten des Technischen Direktors. Nun wurde Terzic erneut zum Hauptverantwortlichen der Westfalen gemacht, was sich bislang auszeichnet. Am Samstag gegen Werder Bremen (SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER) hat der 39-Jährige die Chance auf seinen zehnten Bundesligasieg am Stück. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

