Kaul zu ISTAF eingeladen: "Kann sich die Disziplin aussuchen"

Sprinterin Gina Lückenkemper und wohl auch Zehnkampf-Gigant Niklas Kaul werden nach ihren EM-Triumphen in München auch beim Berliner ISTAF am 4. September starten. Kaul sei noch "am Abend nach seinem Gold-Triumph eingeladen" worden, teilten die Organisatoren mit. Zudem hätten die Diskuswerferinnen Kristin Pudenz (Silber) und Claudine Vita (Bronze) zugesagt.