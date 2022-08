Anzeige

Counter-Strike feiert zehnjährigen Geburtstag 10 Jahre CSGO! Valve liefert Update

CSGO feiert am 21. August sein zehnjähriges Bestehen. Passend hierzu veröffentlicht Valve ein neues Update © Valve

Florian Merz

In wenigen Tagen feiert Counter-Strike: Global Offensive sein zehnjähriges Bestehen. Passend hierzu veröffentlicht Valve erste Informationen bezüglich neuer Updates und packt eine neue Karte in den aktiven Map Pool.

Am 21. August 2012 wurde Counter-Strike: Source abgelöst und mit Counter-Strike: Global Offensive ersetzt. Seither wurden unzählige Turnier aus- und Millionen US-Dollar an Preisgeld erspielt. Seit beinah zehn Jahren zählt CSGO zu den bekanntesten wie erfolgreichsten eSports-Disziplinen der Welt. Nun feiert der beliebte Taktikshooter in wenigen Tagen seinen zehnten Geburtstag, weshalb es sich Valve hat nicht nehmen lassen, einige Veränderungen anzukündigen.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Anzeige

Nachdem bereits zu Beginn des laufenden Monats die überarbeitete Karte „Tuscan“ enthüllt wurde, soll diese in Bälde in den Pool für Matchmaking-Spiele aufgenommen werden. Die Map zählte zu den beliebtesten Karten in Counter-Strike 1.6. Es sei jedoch zu erwähnen, dass die Karte bislang nicht für die Nutzung im Pro Play geplant ist.

„Tuscan“ steht in den Spielmodi Dethmatch, Casual sowie Ranked zur Auswahl, während die Karten Climb, Crete, Hive und Iris diese verlassen. Darüber hinaus veröffentlicht Valve eine „10 Year Birthday Sticker“-Kapsel, die 60 neue Aufkleber für die Waffen der Spieler liefert. Last but not least wird es eine Geburtstagsmünze geben, die als Andenken an die letzten zehn Jahre CSGO dienen soll.

+++ Abonniert unseren SPORT1 eSports & Gaming YouTube-Kanal, um keine Videos zu verpassen +++

Das 10-Jahre-CSGO-Update

Folgend die kompletten Patchnotes:

[10 Year Birthday]

CS:GO is celebrating its 10th birthday with:

The 10 Year Birthday Sticker Capsule

Maps (see below)

The 10 Year Birthday Coin

Get your Birthday Coin by earning enough XP for your first in-game drop of the week.

[MISC]

Anzeige

Added an „Inspect Items“ option to browse contents of containers.

[MAPS]

Anubis, Breach, and Tuscan have been added to official matchmaking in Competitive, Casual, and Deathmatch game modes.

Primetime and Blagai have been added to official matchmaking in Wingman game mode.

Climb, Crete, Hive, and Iris have been removed from official matchmaking.