Die EPT ist zurück in Barcelona

Am 18.09.2004 fiel der Startschuss. Die European Pokertour (EPT), gegründet vom TV-Produzenten John Duthie, startete mit einem Event in Barcelona. 229 Spieler registrierten sich, es gewann der Schwede Alexander Stevic und kassierte $98.000.

Zu dem Zeitpunkt ahnte noch keiner, dass es der Auftakt einer überaus erfolgreichen Pokertour sein sollte, die über Jahre Spieler aus der ganzen Welt an die Tische in Europa lockte. Wobei ab 2008 auch das Main Event des Pokerstars Carribean Adventures auf den Bahamas zur Tour gezählt wurde.

Die herausragende Lage des Casinos am Port Olimpic, unmittelbar am Strand. Dazu eine Stadt, die alleine schon mehrere Reisen wert ist. Die Teilnehmerzahlen wuchsen in den folgenden Jahren beständig. Der EPT-Rekord für Spieler im Main Event wurde mit 1988 Teilnehmern beinahe selbstverständlich auch in Barcelona aufgestellt, im Jahr 2019. Der Schwede Simon Brändström holte sich den Sieg und knapp $1.5 Mio. Preisgeld.