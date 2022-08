Schwimm-EM in Rom: Gose, Märtens und Mühlleitner auf Medaillenkurs

Isabel Gose hat bei der Schwimm-EM in Rom ihre dritte Medaille im Visier. Aber auch für Lukas Märtens und Julia Mrozinski läuft es rund.

Isabel Gose hat bei der Schwimm-EM in Rom ihre dritte Medaille im Visier. Nach Silber über 800 und Bronze über 200 m Freistil zog die WM-Fünfte als Vorlaufschnellste ins Finale über 400 m ein. In 4:06,10 Minuten war die 20-Jährige fast drei Sekunden schneller als die italienische 800-m-Europameisterin Simona Quadarella. Bei der WM vor sieben Wochen war die 20-Jährige als Fünfte beste Europäerin.

"Ich wollte einen soliden Vorlauf machen, schön kontrolliert mein eigenes Ding schwimmen. Ich hatte die Zeiten im Blick", sagte Gose, die nach zwei Tagen Pause wieder an den Start gegangen war: "Mental ist ein bisschen schwierig, weil man weiterschwimmen möchte. Aber um dem Körper ein bisschen Ruhe zu gönnen, war das richtig so." Ihre Ausgangsposition im Endlauf am Abend (18.44 Uhr) gefällt ihr: "Die Mittelbahnen im Finale haben mir ganz gut getan, weil man da schön alle im Blick hat."