Six Berlin Major, Tag 2: FaZe bereits weiter, asiatische Teams enttäuschen R6S: Tag 2 des Six Berlin Majors

Der FaZe Clan hat sich in dominanter Manier bereits frühzeitig für die K.o.-Phase des Six Berlin Majors qualifiziert. Wie sieht es bei den anderen Mannschaften aus? © Ubisoft/Kirill_Vision

Florian Merz

Welche Teams kommen weiter und für wen ist bereits an Tag zwei die Reise zu Ende? Unsere Zusammenfassung des zweiten Spieltags der Gruppenphase des R6S Six Majors Berlin!

Langsam aber sicher bewegen sich die Teams des Six Berlin Majors auf die Playoffs zu, doch noch müssen einige Entscheidungen fallen. Die ersten Entscheidungen stehen jedoch bereits fest.

FaZe dominant weiter, DAMWON enttäuscht

Nebst dem haushohen Titelfavoriten vom FaZe Clan, der mit vier klaren Siegen Gruppe A anführt, haben sich Elevate und w7m esports für die K.o.-Phase des Turniers qualifiziert. Insbesondere Elevate gilt als letzte Hoffnung der asiatischen Regionen, da sowohl SANDBOX als auch DAMWON Kia auf ganzer Linie enttäuschen.

Vornehmlich DK, das im Zuge des vergangenen Six Invitationals in der Gruppenphase zu überzeugen wusste, rangiert in Gruppe A auf dem letzten Platz, besitzt aber wie SANDBOX eine Minimalchance auf ein Weiterkommen. Dafür muss jedoch am heutigen dritten Spieltag jede Ansetzung gewonnen werden.

Gruppe A:

Anmerkung: (Win - Overtime Win - Overtime Loss - Loss)

XSET 3-0-0-1 Rogue 2-0-0-2 Ninjas in Pyjamas 2-0-0-2 DAMON Gaming 1-0-0-3

Anders wiederum sieht es für die Soniqs aus den USA aus. Die nordamerikanische eSports-Organisation scheidet als erstes Team des Six Berlin Majors aus dem Turnier aus und dient am heutigen Tag lediglich als möglicher Stolperstein für G2 Esports, das nach dem FaZe Clan Platz zwei in Gruppe B belegt, oder SANDBOX Gaming.

Gruppe B:

Anmerkung: (Win - Overtime Win - Overtime Loss - Loss)

FaZe Clan 4-0-0-0 - Für die K.o.-Phase qualifiziert G2 Esports 2-1-0-1 SANDBOX Gaming 1-0-0-3 Soniqs 0-0-1-3 - Aus dem Turnier ausgeschieden

Klare Dominanz von w7m esports, Elevate weiter

Neben FaZe hat sich auch die Mannschaft von m7m esports mit vier eindeutigen Siegen vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde gesichert. Weder Wolves Esports noch Oxygen Esports konnten den Südamerikanern etwas entgegensetzen. Dennoch gibt es auch hier viele verschiedene Konstellationen, wie die Gruppe am Ende aussehen könnte. Sowohl Wolves als auch Oxygen könnten mit ein, zwei Siegen den Einzug in die nächste Stage perfekt machen, während Gamin Gladiators lediglich eine Außenseiterrolle zugeschrieben wird.

Gruppe C:

Anmerkung: (Win - Overtime Win - Overtime Loss - Loss)

w7m esports 4-0-0-0 Wolves Esports 1-2-0-1 Oxygen Esports 1-0-0-3 Gamin Gladiators 0-0-2-2

Die thailändische eSports-Organisation Elevate ist das dritte Team, das bereits für die nächste Runde des Turniers gesetzt ist. Zwar gelang es dem amtierenden Champion der APAC South Division nicht, ähnlich dominant wie FaZe oder w7m aufzutreten, dennoch lässt sich dem Team das vorzeitige Weiterkommen nicht mehr nehmen. Für die restlichen Teams, Furia, Astralis und MNM Gaming wird es am heutigen Tag hingegen um alles gehen, da noch jedes der drei Teams über die Möglichkeiten verfügt, aus eigener Kraft in die Endrunde einzuziehen.

Gruppe D:

Anmerkung: (Win - Overtime Win - Overtime Loss - Loss)

Elevate 3-1-0-0 FURIA Esports 2-0-1-1 Astralis 0-1-1-2 MNM Gaming 0-1-1-2