Transfermarkt: Wechselt Ronaldo doch noch nach Madrid?

Wechselt Cristiano Ronaldo nun doch zu Atlético Madrid? Wie der spanische Jouralist Guillem Balague erfahren haben will, wollen die Colchoneros dem Portugiesen einen Ausweg aus Manchester bereiten. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Die Tür für Ronaldo werde demnach aktuell weiterhin offen gehalten, während man in Madrid alle Möglichkeiten prüfe, den 37-Jährigen zu verpflichten. Ronaldo soll einem Wechsel offen gegenüberstehen, da er unbedingt Champions League spielen möchte.

Fenerbahce-Trainer spricht Klartext

Diese könnten auch einen Transfer in die andere Richtung beschleunigen. Matheus Cunha könnte von Atletico aus zu Manchester United wechseln.

Zuvor war Ronaldo mit Türkei-Klub Fenerbahce Istanbul ins Gespräch gebracht worden. Dem schob Trainer Jorge Jesus aber nun einen Riegel vor: „Er will nicht kommen, er hat andere Ideen. Ich denke, er will in keiner anderen Liga als einer der fünf großen Ligen spielen“, meinte der 60-Jährige. Neben Madrid soll auch weiterhin der FC Chelsea interessiert sei, der aber auch aktiv um Pierre-Emerick Aubameyang werben soll.