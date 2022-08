Toni Kroos feiert Tuchel-Zoff mit Conte: "Ziemlich geil"

So kam es zum Mega-Zoff Tuchel vs Conte

Die Auseinandersetzung zwischen Antonio Conte und Thomas Tuchel sorgt für große Diskussionen. In ihrem Podcast haben Toni und Felix Kroos eine klare Meinung zu den Ereignissen.

Am vergangenen Wochenende ist es zum Eklat zwischen Antonio Conte und Thomas Tuchel gekommen. Die beiden Kroos-Brüder Toni und Felix haben ebenfalls ihrem Podcast „Einfach mal Luppen“ über die Geschehnisse gesprochen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Sowohl nach einem Tor der Tottenham Hotspurs als auch nach der Partie beim Handschlag sind die beiden Trainer aneinander geraten. Halb so wild finden die beiden Kroos-Brüder. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Felix meinte dazu: „Ich fand es geil. Das war schon Aggressivität auf der Trainerbank, die man nur selten sieht.“ Sein Bruder pflichtete ihm bei und sagte zudem: „So lange es am nächsten Tag gegessen ist, dann ist es gut. Dann muss man wieder herunterfahren und nicht ewig nachhaken.“

Tuchel on fire! "Ist der irgendwie Balla Balla?!"

Situation wie zwischen Sammer und Klopp

Die Leidenschaft der beiden sieht Kroos als positiv an: „Als eigener Spieler findet man es auch ziemlich geil, wenn dein Trainer alles für das Ergebnis und den Erfolg macht.“

Der Real-Star kennt die Stamford Bridge des FC Chelsea ganz genau, da er in der Vergangenheit des öfteren dort in der Champions League gespielt hat. Der 32-Jährige erinnerte sich: „Was ich zur Verteidigung sagen muss, die Coachingzonen sind nur drei, vier Meter auseinander. So kann ein solcher persönlicher Kontakt, der nicht immer freundschaftlich ist, schnell zustande kommen.“