Keine NBA-Spiele am Wahltag der US-Midterms

Keine NBA-Spiele am Wahltag der Midterms © AFP/GETTYIMAGES/SID/Archiv/Alika Jenner

Die nordamerikanische Profiliga NBA wird am Tag der Midterms, den US-Zwischenwahlen, keine Spiele ansetzen. Wie die Basketball-Liga am Dienstag mitteilte, sollen die Fans mit diesem Schritt ermutigt werden, am 8. November zur Wahl zu gehen.