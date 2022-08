Wettbieten um Bayern-Stürmer? Wer bei Zirkzee angefragt haben soll

Der FC Augsburg hat wohl Interesse an einem Bayern-Stürmer. Die aufgerufene Ablöse stellt jedoch ein Hindernis dar.

Wettbieten um Bayern-Stürmer Zirkzee?

In den Niederlanden hatte Zirkzee in 43 Spielen 18 Tore erzielt und 13 vorbereitet. „Ich bekomme hier Einsatzminuten, das war mein Ziel. Ich glaube nicht, dass es viel Sinn ergibt, nach einer Saison, in der ich viel gespielt habe, zu Bayern zurückzukehren“, meinte er noch im März bei NOS.