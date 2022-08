BVB: Verliert Borussia Dordmund den nächsten Stürmer?

Mit seinen 16 Toren in 15 Ligaspielen hatte er großen Anteil daran, dass die U19 von Borussia Dortmund in der vergangenen Saison den Titel holte. In der aktuellen Spielzeit soll er eigentlich in der Reservemannschaft des BVB in der 3. Liga an die Profis herangeführt werden - aber nun wird der Schweizer die Westfalen wohl vorzeitig verlassen. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)