Lückenkemper rennt zu Gold über 100 Meter

"On Fire!" Lückenkemper nach WM-Bronze voller Vorfreude auf EM

Sprinterin Gina Lückenkemper gewinnt bei der Heim-EM in München sensationell Gold über 100 Meter. Nach dem Rennen bricht sie in Tränen aus.

Sprinterin Gina Lückenkemper hat bei der Heim-EM in München sensationell Gold über 100 m gewonnen.

Die 25-Jährige setzte sich im Olympiastadion nach einem packenden Finish in 10,99 Sekunden vor der zeitgleichen Schweizerin Mujinga Kambundji durch. Leidiglich 5 Tausendstel, die normalerweise nicht gezählt werden, trennte die beiden Sprinterinnen. Bronze ging an die Britin Daryll Neita (11,00).

Beim Zieleinlauf strauchelte sie sogar und fiel hart auf die Bahn. Dabei zog sie sich eine Schürfwunde an der rechten Hüfte und eine blutige Wunde am linken Knie zu.

Titelverteidigerin verletzt aufgegeben

Lückenkemper holte damit die achte Medaille für das deutsche Leichtathletik-Team in München, vor vier Jahren in Berlin hatte sie Silber gewonnen. Zudem sicherte sie dem DLV den ersten EM-Titel seit 2010, als Verena Sailer in Barcelona die schnellste Sprinter war.