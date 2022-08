Leichtathletik-EM: Wahnsinn! Kaul stürmt in München zu Gold nach Traumlauf

Kaul: „München ab jetzt Platz in meinem Herzen“

Nach unglaublichen 4:10,04 Minuten zum Abschluss über die 1500 Meter fing Kaul mit 8545 Punkten noch den lange Führenden Simon Ehammer aus der Schweiz (8468) ab, Bronze ging an Janek Oiglane (8346).

Titelverteidiger Arthur Abele verabschiedete sich als 15. (7662) in die Zehnkampf-Rente, Kai Kazmirek wurde mit 8151 Punkten Achter.

„München wird ab jetzt einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen haben“, sagte Kaul, der sich mit der Deutschland-Fahne um die Schultern nach diesem Kraftakt feiern ließ: „Bei den 1500 m sind mir fast die Ohren weggeflogen.“

Überragender Speerwurf

Kaul hatte es spannend gemacht. Wie gewohnt startete der Mainzer am ersten Tag verhalten, doch mit Bestleistungen über 100 m (11,16), mit der Kugel (14,90) und über die 400 m (47,87) hielt er den Schaden in Grenzen, um an Tag zwei aufzudrehen.