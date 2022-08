Formel 1: Marc Surer fordert: Ferrari muss alle Strategen feuern

Surer würde Ferrari-Strategieabteilung feuern

Besonders kritisch sieht er den Frankreich-GP, wo man Carlos Sainz seiner Meinung nach ohne Not in die Boxengasse geholt hat - und Ungarn, als Leclerc die falschen Reifen aufgezogen bekam und so seine Führung verlor. „Also wie man so viel falsch machen kann, es ist unglaublich“, sagt der Ex-Pilot. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)