Leichtathletik-EM im LIVETICKER - Tag 2: Kaul kämpft um Gold, Gina Lückenkemper erreicht Finale

Deutsche Gold-Sensation im Marathon

In München steht bei der Leichtathletik-EM in München der zweite Tag an. In den fünf Entscheidungen machen sich die deutschen Athletinnen und Athleten berechtige Hoffnungen auf Medaillen.

Tag zwei der Leichtathletik-EM steht an.

In der Abendsession in München kämpfen die Athletinnen und Athleten in fünf Wettbewerben um Medaillen. So fällt die Entscheidung im Zehnkampf, wo Niklas Kaul sogar noch Chancen auf Gold hat.

Zum Abschluss des Abends werden über 100 Meter die neuen Europameister gesucht. Dort wollen Gina Lückenkemper und Co. das Heimpublikum in Ekstase versetzen. Entscheidungen gibt es auch im Weitsprung der Männer, Diskuswurf der Frauen und über 5.000 Meter der Männer.

SPORT1 begleitet den Leichtathletik-Abend im LIVETICKER.

+++ Keine deutsche Überraschung +++

Im 5.000-Meter-Lauf der Männer haben Sam Parsons und Davor Aaron Bienenfeld eine Überraschung verpasst. Beim klaren Sieg vom norwegischen Überflieger Jakob Ingebrigtsen wurde Parsons aber sehr guter Sechste, während Bienenfeld als 20. ins Ziel kam.

+++ Prudenz übernimmt Führung +++

Und zack, das ist eine deutsche Diskuswerferin in Führung. Prudenz steigert sich im zweiten Versuch deutlich und geht mit 65,05 Metern in Führung. Damit rückt die erhoffte Medaille näher.

+++ Diskuswurf startet +++

Nun sind auch die deutschen Diskuswerferinnen in ihren Wettkampf gestartet. Kristin Prudenz, Shanice Craft und Claudine Vita peilen dabei eine Medaille bei der Heim-EM an. Der Start verlief für die DLV-Athletinnen gut. Vita warf den Diskus auf 63,24 Metern, während Craft 62,55 und Prudenz 62,44 Meter schafften.

+++ Lückenkemper stürmt in Endlauf +++

Im ersten Halbfinale über 100 Meter der Frauen hat Gina Lückenkemper ihre ganze Stärke ausgespielt. Sie wurde in 11,11 Sekunden Zweite und zieht so ins Finale ein. Schneller war nur die Britin Daryll Neita mit 10,95sec. Um 22.25 Uhr kämpft Lückenkemper dann um eine EM-Medaille.

Schlechter lief es hingegen für die anderen beiden deutschen Starterinnen. Rebekka Haase wurde mit 11,52sec nur Fünfte und ist somit ebenso ausgeschieden wie Tatjana Pinto, die in 11.55sec Siebte in ihrem Lauf wurde.

+++ Deutsche Sprinter verpassen Finale +++

Die deutschen 100-Meter-Sprinter sind mit großen Hoffnungen an den Start gegangen. Im Halbfinale mussten Lucas Ansah-Peprah, Owen Ansah und Julian Wagner jedoch die Segel streichen. Wagner war in 10,21 Sekunden nah dran am Finaleinzug. Lediglich eine Hundertstel fehlten ihm auf Platz zwei in seinem Vorlauf, der die direkte Qualifikation für den Endlauf bedeutet hätte. Ansah-Peprah war mit 10,19 Sekunden der schnellste Deutsche, landete aber nur auf Rank vier und hatte Pech, dass drei Sprinter schneller waren als er. Owen Ansah wurde mit 10,20 Sekunden Fünfter in seinem Vorlauf.

+++ Kaul bringt Stadion mit Rekord zum Beben +++

Im letzten Wurf zeigt Kaul seine ganze Klasse und wirft unfassbare 76,05 Meter - neuer EM-Rekord im Zehnkampf! Damit ist Gold weiterhin möglich. Zwar liegt er noch 178 Punkte hinter der Spitze, aber der Weltmeister von 2019 ist der bessere Läufer als Simon Ehammer. Die Entscheidung fällt also um 21.35 Uhr im 1.500-Meter-Lauf.

+++ Kaul braucht starken Speerwurf +++

Nur noch zwei Disziplinen stehen im Zehnkampf an. Vor dem abschließenden 1.500-Meter-Lauf stehen der Speerwurf an. Dabei muss Niklas Kaul einen starken Wurf zeigen, um seinen Rückstand auf den führenden Schweizer Ehammer weiter zu verringern und sich den EM-Titel zu holen.

+++ Herzlich willkommen +++