Tour-Sieger Vingegaard startet nicht bei der Straßen-WM

Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard wird nicht an den Straßenweltmeisterschaften in Australien teilnehmen. Das gab der dänische Radsportverband am Dienstag bekannt. Der 25-Jährige werde sich auf die Aufgaben bei seinem niederländischen Team Jumbo-Visma konzentrieren, sagte Nationaltrainer Anders Lund.