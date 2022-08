Matzerath beendet nächste Durststrecke im Schwimmen

Der WM-Sechste Lucas Matzerath hat den deutschen Schwimmern bei der EM in Rom die fünfte Medaille beschert.

Der 22-Jährige aus Frankfurt/Main schlug im Finale über 50 m Brust nach 27,11 Sekunden als Dritter an. Gold ging an den italienischen Vizeweltmeister Nicolo Martinenghi vor seinem Landsmann Simone Cerasuolo.

Damit beendet Matzerath eine 22-jährige Durstrecke über diese Distanz. Zuletzt hatte Mark Warnecke 2000 eine EM-Medaille für den DSV geholt. In Helsinki gewann er sogar die Goldmedaille.

Dabei schickte er auch direkt eine Kampfansage an die Konkurrenz: „Mein Trainer sagt, schwimmerisch bin ich der Schnellste, aber beim Start happert es noch ein bisschen. Da werden wir also in der nächsten Saison sehr viel Training reininvestieren, dass ich dann noch weiter vorne liege.“