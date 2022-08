"Hatte nichts mit Bundesliga-Verteidigung zu tun" - Glasner schlägt bei Eintracht-Problem Alarm

Eintracht-Trainer Glasner kritisiert seine Defensive

Almamy Touré und Ansgar Knauff hielten nicht dagegen und so klingelte es schon nach drei Minuten im Kasten der Gäste. Glasner war allerdings nicht nur in dieser Szene unzufrieden mit der Abwehrarbeit der Eintracht.

Drei Minuten zittern: So lange dauerte die Elfer-Entscheidung in Berlin

Hat die Eintracht den Hinteregger-Abgang unterschätzt?

Der Österreicher zog sich zwei Jahre vor Vertragsende zurück und kickt nun in seiner Heimat Kärnten in der Amateurliga. Hinteregger war zu Beginn der vergangenen Saison im Kapitäns-Trio, als letzter Mann hatte er großen Anteil am Sieg in der Europa League.