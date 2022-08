Schwimm-EM: Freiwasserrennen wegen starker Winde verschoben

Die Schwimm-EM in Italien ist voll im Gange. Die Freiwasserrennen in Rom beginnen mit Verspätung.

Der europäische Verband LEN sagte am Dienstagnachmittag die 10 km der Frauen und 5 km der Männer wegen vorhergesagter starker Winde und hoher Wellen am Donnerstag ab.

Nach dem neuen Programm werden beide Rennen über die olympischen 10 km am Freitag ausgetragen. Am Samstag stehen für Männer und Frauen die 5 km an.