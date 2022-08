Ukrainer erhalten kostenlose Tickets für Saison-Auftakt

Der ukrainische Klub HK Motor Saporoschje darf sich bei seinem Debüt in der 2. Handball-Bundesliga auf Unterstützung aus der Heimat freuen. Ukrainische Fans erhalten kostenlos Tickets.

Zusammen mit der HBL verkündete der nationale Serienmeister am Dienstag via Instagram, dass ukrainische Fans kostenlose Tickets für das Saison-Eröffnungsspiel gegen Bayer Dormagen und den anschließenden Supercup zwischen dem deutschen Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel ordern können.

"Die HBL lädt alle Ukrainer*innen zur Saisoneröffnung ein", schrieb die 2. Liga am Dienstag bei Instagram. Zum Liga-Auftakt trifft Saporoschje am 31. August um 16.15 Uhr im PSD Bank Dome in Düsseldorf auf Dormagen. Ab 19.00 Uhr spielen Magdeburg und Kiel dort den Supercup aus. Die Tickets sind für beide Spiele gültig.