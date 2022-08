Dota 2: Nach 75 minütigem Drama! Team Spirit schlägt übermächtiges PSG.LGD

In ukrainisch-russischer Koproduktion gewinnt Team Spirit das PGL Arlington Major. In einem Spiel für die Geschichtsbücher zog der chinesische Favorit den Kürzeren.

PSG.LGD verließ ohne Niederlage die Gruppenphase und trat auch in den anschließen Playoffs als die dominanteste Mannschaft auf. Im Winner Bracket Final wurde sogar der spätere Sieger geschlagen. Wenig verwunderlich also, dass im großen Finale alle Experten PSG.LGD als Favoriten auf der Rechnung hatten.

PGL Arlington Major Finale: PSG.LGD vs. Team Spirit

Erwartbar ging die erste Partie an die Chinesen. Ein überraschender Pudge-Pick erwischte Team Sprit kalt. Sie versuchten zwar noch, das Spiel ins Lategame zu retten, doch LGDs Vorsprung wuchs mit der 20. Minute stetig an, sodass letztlich der Item- und Level-Vorteil zu groß wurde.

Partie zwei war die bemerkenswerteste Auseinandersetzung der Serie. 75 Minuten schenkten sich beide Teams nichts. Vor dem entscheidenden Teamfight hatte Team Spirit bereits Mega-Creeps in ihrer Basis. Der Ancient verlor bedenklich vieel Lebenspunkte gegen die anstürmenden Creeps, doch der so wichtige Teamfight ging an Spirit und der Ancient blieb am Leben. Mit nur noch zwei lebenden Helden entschied sich LGD das „GG“ zu callen.