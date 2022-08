Kaul muss für Gold liefern

Niklas Kaul greift bei der Heim-EM in München weiter nach Gold - muss in den letzten beiden Disziplinen aber seine Stärken nun voll ausspielen.

Zehnkämpfer Niklas Kaul aus Mainz hat bei der Heim-EM in München weiter die Chance auf Gold. Der 24-Jährige muss in den letzten beiden Disziplinen aber seine Stärken nun voll ausspielen. Mit 4,90 m im Stabhochsprung lief es für Kaul wie schon zuvor mit dem Diskus (41,80 m) nicht wie gewünscht, nachdem er zuvor mit 14,45 Sekunden über 110 m Hürden ordentlich in den zweiten Wettkampftag eingestiegen war.

Abeles Disqualifikation zurückgenommen

Weltrekordler und Weltmeister Kevin Mayer hatte verletzungsbedingt nach den 100 m aufgeben müssen. Nur der Franzose lag in der Meldeliste vor Kaul, der bei der WM in Eugene vor drei Wochen mit 8434 Punkten Sechster geworden war. "Was mir hier hilft, ist, dass ich das Publikum dabei habe. Das war in Eugene auch anders", sagte Kaul: "Das wird mich am zweiten Tag hoffentlich etwas tragen, es ist schön, der Jäger zu sein."