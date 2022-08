Anzeige

LoL: Verkaufen Astralis ihren LEC-Slot? Rekkles-Klub in Gesprächen Verkaufen Astralis ihren LEC-Slot?

Die LEC bestraft Astralis wegen ausbleibender Gehaltszahlungen © Riot Games / Astralis / SPORT1

Florian Merz

Im Netz mehren sich die Gerüchte, dass nach Misfits auch Astralis plane, die LEC zu verlassen und ihren Ligaslot an eine andere Organisation zu verkaufen. Dieses soll wie Team Heretics schon zur kommenden Season antreten.

Steht den LEC-Fans schon bald der zweite Abgang ins Haus? Nachdem erst vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass Misfits ihren Startplatz an die in Spanien beheimatete eSports-Organisation Team Heretics verkauft hat, könnte demnächst das nächste Team die LEC verlassen. Wie Upcomer berichtet, soll es gleich mehrere Interessenten für den Spot in Europas höchster League-of-Legends-Spielklasse geben.

Allen voran Karmine Corp, das bereits Interesse an Misfits-Ligaplatz bekundete, sowie Natus Vincere könnten in Zukunft Teil der LEC werden. Darüber hinaus soll sich auch eine US-amerikanische Organisation in Gesprächen befinden, jedoch ist bislang nicht bekannt, um welche es sich hierbei handelt.

Karmine Corp in die LEC?

Astralis selbst ist in der Welt des eSports kein unbeschriebenes Blatt. Insbesondere für ihr Counter-Strike-Team bekannt, gewann die Organisation in CS:GO alles, was es zu gewinnen gab. In League of Legends hingegen war und ist das eSports-Unternehmen weniger erfolgreich.

2019 kam Astralis unter dem Namen Origen in die Liga und erreichte bereits im ersten Split die Playoffs Finals, konnte aber im folgenden nicht mehr an diesen Erfolg anknüpfen. Seither hatte das Team beinah kontinuierlich Platzierungen in der unteren Tabellenhälfte belegt.