Was ist mit Mohumed los? Der rätselhafte Absturz eines deutschen Wunderläufers

Statt um die Medaillen zu laufen, bricht Mohamed Mohumed bei der EM in München erneut ein. Deutschlands bester Mittel- und Langstreckenläufer rätselt über den eklatanten Formabfall der letzten Wochen.

Wie nach jedem Rennen führte der gläubige Moslem sein Ritual durch - doch genau wie bei der WM in Eugene war dies nicht gleichbedeutend mit einem Erfolgserlebnis.

Es war der Vorlauf über 1500 Meter, den er in 3:45.53 Minuten auf dem 13. und letzten Platz beendet hatte. Für einen wie ihn, der den Ruf eines deutschen Wunderläufers hat, und im Frühjahr sogar Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen an den Rande einer Niederlage brachte, war es der nächste schwere Rückschlag nach der WM.

Mohumed: „Das kann ich mir nicht erklären“

„Ich hatte auf jeden Fall mit einer Medaille geliebäugelt, was jetzt passiert ist, das kann ich mir erstmal nicht erklären“, sagte der Athlet der LG Olympia Dortmund.

Mohumeds rätselhafter Absturz begann nach den Deutschen Meisterschaften in Berlin Ende Juni. In der Hauptstadt hatte der 23-Jährige einen Doppelstart über 5000 Meter und 1500 Meter gewagt und die Plätze 1 und 2 belegt.

Er ging noch einmal ins Höhentrainingslager nach Sankt Moritz und fühlte sich für die beiden Großveranstaltungen in Eugene und München bestens vorbereitet, wie er Mitte Juli im SPORT1 -Interview offenbarte .

Dann setzte er sich in den Flieger nach Oregon - und plötzlich ging die Form den Bach herunter. Statt, wie angekündigt, ein Wörtchen auf der großen Bühne mitzureden, schied er sang- und klanglos im 5000-Meter-Vorlauf aus.

Hatte Mohumed doch Corona?

Also bleibt ihm nur eine Erklärung: „Ich saß während des Langstreckenfluges in die USA neben meinem Coach und auch danach bei den Autofahrten – so lange, bis er gemerkt hat, dass er krank ist. Seitdem ging es nach unten mit meiner Leistung.“