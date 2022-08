NFL: Berliner Startup-Unternehmen Grover wird Sponsor der Miami Dolphins

Ein Unternehmen aus Berlin wird Sponsor der Miami Dolphins. Im Stadion der NFL-Franchise will „Grover“ für ein neues digitales Erlebnis sorgen.

Das Startup „Grover“ geht eine Kooperation mit den Miami Dolphins ein. Der aufstrebende Marktführer im Miet-Commerce für Unterhaltungselektronik wird das komplette West Field der Football-Arena Hard Rock Stadium mit Technologie ausstatten, heißt es in einer Pressemitteilung. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Grover ist in Berlin ansässig, eröffnet in Miami nun aber ein zweites Hauptquartier - und will den Fans der Dolphins künftig ein neues digitales Erlebnis ermöglichen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)