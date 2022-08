Tag 1 des Six Berlin Majors wartet mit spannenden Überraschungen auf

Anzeige

Der Startschuss ist gefallen und die ersten Partien gespielt: Das Berlin Six Major ist in vollem Gange und bereits an Spieltag eins gab es für Fans einige Überraschunge zu sehen.

In Berlin geht es dieser Tage hoch her: die besten Rainbow-Six-Siege-Roster spielen beim großen Six Berlin Major um den Titel des besten Teams und einem Preisgeld von insgesamt 500.000 US-Dollar. Zum Aufgebot gehört die Creme de la Creme der Regionen Nord- und Südamerika, dem asiatischen Raum und natürlich Europa.

FaZe dominiert, G2 folgt

Bereits zum Auftakt gab es eine ordentliche Machtdemonstration des vermeintlichen Titelfavoriten, dem FaZe Clan. Das Team, das in den Augen zahlreicher Experten schon jetzt als Finalrundenteilnehmer feststeht, besiegt die Soniqs mit 7:4 und sicherte sich den ersten Sieg in Gruppe B. Überhaupt wurde diese am ersten Spieltag von zwei Teams dominiert. Sowohl FaZe als auch G2 Esports gelang es am gestrigen Montag zwei von zwei Matches für sich zu entscheiden. Da G2 jedoch eines davon erst in der Overtime gewann, führt der FaZe Clan die Gruppe bislang an.

In Gruppe A hingegen sieht das ganze schon etwas ausgeglichener aus, mit einer Ausnahme. DAMWON Kia, der amtierende Champion der APAC North Region, kam sowohl bei Rogue als auch den Ninjas in Pyjamas deutlich unter die Räder. Insgesamt konnte das vermeintliche koreanische Superteam lediglich drei Runden für sich entscheiden. Auf Platz eins stand am Ende des Tages Rogue, das sich sowohl gegen DK als auch XSET entsprechend durchsetzen konnte. Dahinter liegen die Teams von NiP und XSET, DAMWON ist derzeit Schlusslicht.

In Gruppe C dominieren die Teams von m7w eSports sowie Wolves Esports, der Rainbow-Six-Siege-Mannschaft des englischen Fußballclubs Wolverhampton Wanderers. Beide Orgas setzten sich klar gegen die Konkurrenz von Gaimin Gladiators sowie Oxygen Esports durch, wobei die Wolves eines der Matches wie G2 erst in der Overtime gewannen. Entsprechend thront m7w an der Tabellenspitze, gefolgt von den Wolves, Gladiators und Oxygen.

Six Berlin Major: Astralis überraschend Dritter

Last but not least Gruppe D, die bei einigen durchaus für offene Münder gesorgt hat. Insbesondere Astralis, das neben FaZe von vielen als möglicher Titelkandidat gehandelt wird, befindet sich gegenwärtig auf dem dritten Platz. Sowohl Furia als auch Elevate haben dem Champion der North American League keine Chance gelassen und diesen jeweils mit 7:3, Elevate, und 7:4, Furia, vom Hof gejagt. Lediglich der europäische Vertreter, MNM Gaming, schnitt noch schlechter ab und liegt hinter Astralis auf dem vierten Tabellenplatz.