Premier League: Ex-BVB-Spieler Sergio Gómez wechselt zu Manchester City

Ex-BVB-Profi Sergio Gómez wechselt vom belgischen Klub RSC Anderlecht in die Premier League zu Manchester City. Das bestätigten die Citizens am Dienstagmittag.

Medienberichten zufolge sollen die Skyblues eine Ablöse in Höhe von ca. 15 Millionen Euro für den 21-Jährigen auf den Tisch gelegt haben.

In Manchester erhält der ehemalige BVB-Spieler die Chance, um einen Platz im Team zu kämpfen. In Dortmund kam das 2018 verpflichtete Talent nur auf drei Profi-Einsätze, ehe Gómez über die Leihstation Huesca in Anderlecht landete, wo ihm der Durchbruch gelang.