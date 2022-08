Spielerberater macht RB Leipzig wegen Emil Forsberg schwere Vorwürfe

Wird das große Angebot an Offensivspielern bei RB Leipzig zum Problem? Der Berater eines verdienten Spielers schlägt nun Alarm.

Weil der langjährige RB-Star Emil Forsberg in der bisherigen Saison kaum zum Einsatz kommt, hat sein Berater jetzt Alarm geschlagen. Hasan Cetinkaya machte dem Bundesligaklub dabei große Vorwürfe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Emil hat immer zum Klub gestanden. Jetzt gibt es aufgrund der vielen starken Spieler in der Offensive eine Rotation, das ist auch ok“, betonte der Spieleragent im Gespräch mit der Bild zwar, schob dann aber nach: „Was gar nicht ok ist, dass Emil nicht in dieser Rotation dabei ist.“