Eintracht-Keeper Kevin Trapp unter den ganz Großen - wird er sogar Welttorhüter des Jahres?

Trapp ist also im Rennen um eine persönliche Trophäe dabei - benannt nach dem Weltklassetorwart Lew Iwanowitsch Jaschin, der mit der damaligen Sowjetunion unter anderem 1960 die Europameisterschaft gewann. „Diese Nominierung bedeutet mir unheimlich viel“, sagte der 32-Jährige zu SPORT1 .

Es ist die Krönung einer Saison, die mit dem Sieg in der Europa League endete. Trapp war im Finale in Sevilla gegen die Glasgow Rangers eine Schlüsselfigur. Seine Fußabwehr kurz vor dem Ende der Verlängerung ermöglichte überhaupt erst das Elfmeterschießen. Dort parierte er kurz vor Mitternacht den vierten Versuch – und legte den Grundstein für den Eintracht-Triumph. Trapp wurde von der UEFA in die beste Elf des Jahres gewählt, die Nominierung für die Welttorhüter-Wahl ist somit folgerichtig.