Beachvolleyball: Olympiasiegerin Kira Walkenhorst bei EM in München vor besonderem Comeback

Mit Laura Ludwig bildete sie eines der besten Beachvolleyball-Duos der Welt. Nun ist Kira Walkenhorst bei der EM in München zurück auf der internationalen Bühne.

Und das will Walkenhorst an der Seite ihrer Partnerin Louisa Lippmann „einfach genießen“. Denn nach ihrer langen Leidenszeit ist die Teilnahme an der EM (15. bis 21. August) im Rahmen der European Championships alles andere als selbstverständlich. Im Januar 2019 hatte sie die „härteste Entscheidung“ ihrer Karriere treffen müssen, wie Walkenhorst damals erklärte.