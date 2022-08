Bundesliga: Borussia Mönchengladbach will Max Eberl wohl nur gegen eine Rekordsumme gehen lassen

Borussia Mönchengladbach will Max Eberl offenbar nur gegen eine stattliche Summe abgeben. Der langjährige Sportdirektor könnte zum Rekordtransfer werden.

Borussia Mönchengladbach will offenbar eine stattliche Ablösesumme für seinen ehemaligen Sportdirektor Max Eberl einnehmen - sollte dieser sich zu einem Wechsel entscheiden.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, will der Bundesligist mindestens zehn Millionen Euro für den Ex-Profi einnehmen, der derzeit eine Auszeit nimmt. Noch steht Eberl bis 2026 in Gladbach unter Vertrag. Zuletzt wurde der 48-Jährige immer wieder mit einem Schritt zu RB Leipzig in Verbindung gebracht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)