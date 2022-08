Forderungen in Energiekrise: Neuendorf besucht Kanzleramt

Frankfurt am Main (SID) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf nimmt zum Meistern der Energiekrise im Fußball die Politik in die Pflicht. Für einen Austausch über die Probleme der 24.500 organisierten Vereine besucht der 61-Jährige am kommenden Dienstag (23. August) im Bundeskanzleramt mit Wolfgang Schmidt den Bundesminister für besondere Aufgaben. Bereits zuvor richtete sich der Deutsche Fußball-Bund mit drei klaren Forderungen an die Bundesregierung.